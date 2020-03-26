شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع حظر التجوال.. مبادرة لتخفيض إيجارات المحال التجارية في دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في مدينة دمنهور مبادرة لتخفيض إيجارات المحال التجارية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والذي صاحبه إغلاق المحال في فترة حظر التجوال.

أطلق المبادرة أحمد البهدلى، أحد شباب المدينة، من خلال مجموعة «دمنهور لايف» على موقع «فيسبوك»، ودعا خلالها إلى تخفيض الفيمة الإيجارية للمحلات التجارية والوحدات الإدارية إلى ٥٠% لمدة ٣ شهور حد أقصى مؤقتًا ولحين وضوح الرؤية، بداية من أول إبريل.

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وأوضح «البهدلى» في مبادرته أن ٩٩% من المؤجرين يقومون بتحصيل القيمة الإيجارية في أول الشهر، وأن المستأجر قام بدفع مارس من جيبه بالكامل دون معرفة ما سيحدث خلال الشهر ومع تطورات الوضع وفرض حظر التجوال بالإضافة إلى أن بعض المشاريع سيتم غلقها بصورة كاملة، فمن روح العدل ومراعاة حقوق المؤجر والمستأجر وحتى لا يلحق الضرر الكامل بطرف منهم فيجب تخفيض القيمة الإيجارية ٥٠%.

وأضاف «البهدلى» أن تخفيض الإيجار سيكون لفتة طيبة من المؤجر وأن يرفع الحرج عن المستأجر ويبلغه قبل ميعاد تحصيل الإيجار بالأمر لعلها تكون لها مردود طيب وروح تعاون وجبر خاطر للجميع مع الأخذ بالاعتبار بأن صاحب النشاط التجاري أو الإداري سيقوم بسداد كامل قيمة المرتبات للعاملين معه حتى لو تم غلق المكان مؤقتًا وكذلك أي التزامات أخرى حفاظًا على فريق عمله، وحتى نشاهم في منع تشريد عمالة وقطع مصدر دخلها الوحيد.

واستجاب ملاك المحال للمبادرة، ونشر نشطاء ورقة مكتوب عليها «نظرًا للظروف التي تمر بها البلد، سوف يتم تخفيض الإيجار بنسبة 50% شهري 4 و5 فقط وكل عام وأنتم بخير، مع تحيات أولاد العزباوى، مع تمنايتنا للمستأجرين وأسرهم بالسلامة، وندعو الله أن يحفظ مصر من كل مكروه».