شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 1.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأربعاء، تحويل ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه لعدد 2717 من العمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات ما قبل الأحداث الجارية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وعلى كل عامل مسجل بقاعدة البيانات ويحمل كارنيه القوى العاملة التوجه لأقرب مكتب بريد وبالبطاقة الشخصية لصرف المبلغ بداءً من الإثنين 30 مارس.

وناشد المحافظ جميع العمالة غير منتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg، وتخصيص رقم 01212201303 لاستقبال استفسارات العمالة الغير منتظمة عن أي بيانات على الواتس أب، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد، سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الحالات المتضررة نتيجة التحويل من الضمان لتكافل وكرامة وحالات قائمة الانتظار والحالات المقبولة ولم يصدر لها الفيزا حتى تاريخه، ليتم النظر في مساعدتها من خلال صندوق الكوارث بالمحافظة.