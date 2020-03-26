شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف كل 3 شهور.. 2.3 مليون جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسعد أحمد السيد، مدير عام مديرية القوى العاملة بقنا، صرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه، لـ5 آلاف مواطن من العمالة غير المنتظمة في المحافظة.

وقال في بيان، الأربعاء، أن المبالغ التي تم صرفها من مكاتب البريد مخصصة للمسجلين في إدارة الأمانة العامة للعمالة غير المنتظمة في قنا، حيث يجري صرف منح لهم كل 3 شهور بمبلغ 500 جنيه لكل منهم، وفي ظل الظروف الحاليه فقد تم صرف منحه إضافية لهم.

وقال إنه تم البدء في تسجيل أسماء العمال غير المنتظمين الذين لم يتم تسجيلهم على موقع وزارة القوى العاملة، وهو ما سيؤدي إلى ضم أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة، تمهيدا لحصولهم على جميع مستحقاتهم خلال فترة وجيزة، عقب الانتهاء من تسجيل جميع الأسماء على موقع الوزارة.