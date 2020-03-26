شكرا لقرائتكم خبر عن التزموا بيوتكم .. نصيحة الإيطاليين للمصريين مع تطبيق حظر التجول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسائل خاصة وجهتها صحيفة لاستامبا الإيطالية للشعب المصرى، ودعتهم للالتزام بقرار الحكومة بفرض حظر التجوال ضمن خطة مكافحة وباء كورونا العالمى.

وعلقت الصحيفة في تقرير لها اليوم على قرار مصر بفرض حظر التجوال، قائلة، إنها خطوة صائبة رغم عدد الإصابات والوفيات المحدودة، متوقعة أن تأتى ثمارها بسيطرة واضحة من السلطات والقطاعات الطبية فى مصر على انتشار كورونا.

Advertisements

واستعرضت الصحيفة حجم المأساة التى يعيشها الإيطاليون بسبب كورونا، محذرة المصريين من الوصول لهذا السيناريو.

وقالت الصحيفة، إن الكرة الآن فى ملعب الشعب المصرى، مشيرة إلى أن الأزمة في إيطاليا كانت في عدم التزام المواطنين وهو ما أدى لخروج كورونا عن السيطرة، لتعانى روما أكبر أزمة في تاريخها الحديث وسط مخاوف من انهيار النظام الطبي بالكامل.

ونقلت الصحيفة قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بإعلان فرض حظر التجول فى مصر، مشيرة إلى أن الخطوة ستعزل حوالى 100 مليون نسمة لمدة 11 ساعة كل ليلة، كما ستتوقف جميع وسائل النقل العام والخاص، وسيتم حظر أى حركة فى تلك الساعات، كما ستظل المدارس والجامعات مغلقة لمدة أسبوعين آخرين حتى 12 أبريل، واستمرار إغلاق المتاجر ومحلات السوبر ماركت يومى الجمعة والسبت، وتستبعد القيود على المخابز والصيدليات.