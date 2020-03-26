شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: من الغد زيادة قطارات المترو ودقيقة ونصف فقط بين الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه بداية منذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار حظر التجوال قمنا بتغيير جداول التشغيل لقطارات المترو وقطارات السكة الحديد بحيث تصل إلى المحطات النهائية لها قبل بداية وقت الحظر بوقت كافى.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لنقل الركاب لمنازلهم، وكثافة ركاب مترو الانفاق قلت بنسبة من 20 إلى 30 % ، مؤكدا على أنه سيتم زيادة عدد قطارات المترو والفترة بين القطار والأخر ستكون من دقيقة ونصف الى دقيقتين.

وتابع الوزيرخلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الاعلامى احمد موسيى قائلا ان السبب فى الكثافة التى حدثت اليوم فى المترو نتيجة خروج المواطنين من عملهم فى تمام الساعة الخامسة وهذا ماأدى التكدس مشيرا الى انه يجب على المواطن الخروج من عملو من الساعة الثالثة عصرا الى الخامسة حيث يقلل الضغط على القطارات .مؤكدا على انه يتم تعقيم عربات المترو بشكل دورى.