شكرا لقرائتكم خبر عن «النيل المتخصصة» تنشر مواعيد عرض البرامج التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقرت مجموعة قنوات النيل المتخصصة، الأربعاء، جدولا لمواعيد عرض برامج قناة مصر التعليمية للطلاب بجميع المراحل التعليمية خلال فترة حظر التجول التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة أسبوعين كإجراء وقائي منعا لتفشي وباء كورونا، حيث جاءت تلك المواعيد كالتالي: 9:10 ثالثه ابتدائي 10:11 رابعه ابتدائي 11:12 خامسه ابتدائي 12:1 السادس ابتدائي 1: 2 أولى إعدادي Advertisements 2:3 ثانيه إعدادي 3:4 ثالثه إعدادي 9:10 أولى ثانوي 10:11 ثالثه ثانوي 11:12 ثانيه ثانوي 12:1 أولى ثانوي 1:2 ثانيه ثانوي 3:5 ثالثه ثانوي

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