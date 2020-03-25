شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: غلق جميع مكتبات الوزارة المستقلة والملحقة بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مكتبة مسجد السيدة زينب، ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وسائر مكتبات الاطلاع سواء أكانت ملحقة بمسجد أم مستقلة بذاتها ابتداء من صباح الخميس.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات، الأربعاء، إن إغلاق المكتبات التابعة للوزارة يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف المصرية للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن فترة غلق المكتبات سوف تكون مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الكرب عن البشرية جمعاء.