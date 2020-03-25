شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر في باريس: رحلة استثنائية لإعادة المواطنين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قنصلية مصر العامة بباريس أن البعثة الدبلوماسية تتواصل مع الجهات المعنية في كل من مصر وفرنسا، لتنظيم رحلة استثنائية للمواطنين المصريين العالقين في فرنسا ممن ليس لديهم إقامات دائمة في فرنسا، أو أي من دول الاتحاد الأوروبي، أو الدارسين والمبعوثين، أو ممن لديهم تأشيرات سياحية تنتهي خلال الفترة المقبلة واضطروا للبقاء في فرنسا بسبب قرارارت حظر الطيران بين البلدين لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وأضافت القنصلية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، أنه وارتباطًا بما سبق، فمن المقرر تنظيم رحلة استثنائية «ذهاب فقط» باريس- القاهرة يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠، وذلك طبقًا لأعداد المسافرين الراغبين في السفر لأرض الوطن على متن هذه الرحلة الاستثنائية.

ودعت المواطنين المعنيين بإرسال بياناتهم وصور جوازات سفرهم الدالة على وضعهم الاستثنائي في رسالة خاصة للصفحة في موعد غايته السادسة من مساء بعد غد الجمعة ٢٧ مارس، وذلك حتى يتسنى حصر الأعداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات.