شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تكثيف عدد القطارات اعتبارًا من الخميس لمنع التكدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المصريون أثبتوا أنهم أكثر وعيًا وانضباطًا بالتزامهم بقرار حظر التجول، الذي أقره مجلس الوزراء، وبدء التطبيق اعتبارًا من السابعة مساء اليوم وحتى السادسة صباحًا، كما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف «الوزير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن الوزارة قامت بوضع خطة في السكك الحديدية والمترو للتعقيم والوقاية من فيروس كورونها المستجد، نظرًا لأنها شبكة لا يمكن الاستغناء عنها أو إيقافها.

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وأوضح وزير النقل أنه يتم تعقيم وتطهير فيما يقرب من 120 قطار مترو أنفاق، وحوالي 300 قطار سكة حديد بشكل يومي، مشيرًا إلى أن آخر رحلة في مترو الأنفاق تنتهي قبل موعد الحظر بنصف ساعة، كما تم تعديل مواعيد قطارات المحافظات حتى تكون محطة الوصول قبل الحظل بنصف ساعة.

ولفت «الوزير» إلى أن الشغل الشاغل للحكومة هو خدمة المواطنين والحل اللحظي لمشاكل، مؤكدًا أنه من 20 إلى 30% من الموظفين لا يذهبون للعمل، ومع ذلك قامت الوزارة بزيادة عدد الرحلات للقضاء على التكدس والزحام، ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن أقصى نسبة إشغال في عربات المترو تبلغ من 50 إلى 60%.

وأعلن وزير النقل تكثيف عدد القطارات من الساعة الثالثة إلى الخامس اعتبارًا من غدًا الخميس لمنع التكدس، وختم حديثه قائلًا: «نضمن أن يكون المترو والسكة الحديد وسيلة مواصلات نظيفة وآمنة».