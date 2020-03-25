شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن القيمة المجمدة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من عام 2006 إلى 2015 تصل إلى 27.6 مليار جنيه، مؤكدة أن عملية صرف العلاوات ستكون اعتبارًا من 1 يوليو 2020.

أضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن 5 آلاف أسرة تضررت من موجة السيول الأخيرة التي ضربت البلاد، مؤكدة أن جميعهم صرفوا التعويضات المستحقة بالكامل.