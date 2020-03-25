شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قرارات من «الصحفيين» للتيسير على الأعضاء في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عدة إجراءات اتخاذها مجلس النقابة، لمساعدة أعضاء النقابة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي للنقابة: «اتخذ مجلس النقابة قرارا بإعفاء حالات الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج السابق إقراره من المجلس من الغرامة في الحالات التالية: الصحفيين المتعطلة صحفهم، أو المفصولين، والذين تصادف وجودهم خارج البلاد خلال فترة الاشتراك الرسمي، ومراسلو الصحف بالمحافظات الذين لم يتمكنوا من الحضور في فترة الاشتراك الرسمي، ويثبت التواجد خارج البلاد بجواز السفر، والمراسلين بخطاب من الجريدة».

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وأضاف: «قرر المجلس مد فترة الاشتراك الاستثنائي في مشروع العلاج حتى يوم الخميس 2 أبريل، ويتم تحديد الإجراءات في ظل إغلاق النقابة بالتنسيق مع الزميل أيمن عبدالمجيد مسؤول لجنة العلاج، وتحويل بدل البطالة للزملاء المستحقين على بطاقاتهم الائتمانية بداية من الشهر الحالي مع تقديم موعد الصرف ليكون من يوم غد الخميس».

وتابع البيان: «كما يتم إعادة الأقساط التي تم خصمها من بدلات الزملاء لصالح أقساط القروض من المصرف المتحد وبنك ناصر الاجتماعي، لحسابات بطاقاتهم الائتمانية». واسترسل: «تبدأ شهور الإعفاء من دفع الأقساط الستة من شهر أبريل القادم، بالنسبة للزملاء الحاصلين على وحدات إسكان من صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري مدعومة من الدولة، بينما ستلتزم البنوك المتعاملة مع الصندوق بنفس التأجيل لنفس المدة للصحفيين الحاصلين على وحدات غير مدعومة وذلك بالتنسيق مع محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس».

وسيتم استمرار صرف المعاشات للزملاء في مواعيدها عن طريق بطاقات الائتمان، ويفتح مكتب البريد بالنقابة الذي سيكون مفتوحًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع خصيصا للمعاشات، واستمرار العمل بمنفذ بيع المنتجات الغذائية بمبنى النقابة التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وفق القواعد المقررة من الحكومة، مع استمرار فصل مدخله كليًا عن مدخل النقابة المغلق وفق قرار المجلس«.

وأكد البيان على بقاء النقيب وأعضاء المجلس في حالة استعداد دائم على مدار الساعة لمتابعة شؤون أعضاء النقابة في فترة حظر التجول.