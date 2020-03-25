شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف التليفزيون أو الإذاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجمعة أو غيرها».

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كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في وقت سابق أن «أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد»، وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».

وأكدت دار الإفتاء، في وقت سابق، أن الإصرار على إقامة الصلاة في المساجد بدعوى إقامة الشعائر مع منع الجهات المختصة حرام شرعًا، ويجب شرعًا على المواطنين الالتزامُ بتعليمات الجهات الطبية التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة وتعليق الصلاة في المساجد.

وأوضحت دار الإفتاء أن الإسلام شرع نُظُمَ الوقايةِ والحجر الصحي وحمَّل ولاةَ الأمر مسئوليةَ الرعية ونهى عن مخالفتهم، مؤكدة أنه يجب شرعًا على المواطنين في كل البلدان الالتزامُ بتعليمات الجهات الطبية المسئولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة؛ وذلك للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» الذي تم إعلانُه وباءً عالميًّا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابًا به أو حاضنًا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.