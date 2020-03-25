شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: العزل أهم إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم ورارة الصحة، إنه يتم إصدار بيان يومي بعد أن يتم جمع جميع الحالات من المعامل المركزية، مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم تحدثت فيه عن أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، واستعرضت الوضع منذ بداية تسجيل الحالة الأولى ثم الثانية ثم وجود حالات على متن مركب نيلي في الأقصر، مشيراً إلى أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تكون مخالطة، وأن العزل أهم إجراءات الدولة للحد من انتشار الفيروس.

أضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» الذي يذاع على قناة «TeN»، أن الدولة تسعى لعدم زيادة حالات الإصابة في وقت زمني قليل حتى نتمكن من تتبع أثر الإصابة، وأن مصر حتى الآن في السيناريو الثاني، ومتمنيا ألا نصل إلى السيناريو الثالث، وهو عدم قدرة الدولة على تتبع أثر الإصابة، وهنا ستكون الأزمة، مؤكدا أن تنفيذ الاجراءات الاحترازية بجدية سيمنع الوصول إلى تلك المرحلة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن وزيرة الصحة أعلنت إمكانية توفير وصرف أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وصرف لبن الأطفال في كل محافظة، لمنع التنقل بين المحافظات كإجراء احترازي ضد كورونا، موضحا أن هناك 19 فرعا تابعين للمعامل المركزية، وسيتم افتتاح معملين جديدين خلال الأيام القليلة القادمة، وأن الوزارة تستهدف إنشاء 27 معملا للكشف عن فيروس كورونا المُستجد.