شكرا لقرائتكم خبر عن «كان صعبًا للغاية».. البابا تواضروس يعلق على قرار غلق الكنائس للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية الثانية دون مصلين «أونلاين»، مساء الأربعاء، بالحديث عن قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغلق الكنائس، وتعليق جميع الخدمات الطقسية، للحد من التجمعات كإجراء وقائي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد البابا، بحسب بيان، مساء الأربعاء، أن القرار كان «صعبًا للغاية ولكنه كان ضروريًّا لسلامة جميع أبناء الكنيسة ومصر»، مضيفًا: «الإجراء مؤقت، ولعل الله يستخدم الظرف لتجمع أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، ولتكون هنالك فرصة لتقديم التوبة، ولالتقاط الأنفاس من الصراعات الموجودة سواء في العمل أو الخدمة أو النشاط».

ووجه البابا التحية للطواقم الطبية والصحية التي تعمل في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس ورعاية المصابين به، مطالبا أبناءه بالالتزام بطرق وتعليمات الوقاية التي يُعلَن عنها «لعل الله يستجيب للصلوات والقلوب المرفوعة له بالصلاة ويرفع الضيقة عن العالم كله».