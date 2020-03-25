شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الله يحب خلقه وكورونا ليس عذاب والداعى لصلاة الجماعة آثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن فيروس كورونا ليس عذاب من الله، والله يريد منا عبادته الآن بشكل آخر كالصلاة فى البيت فالله يحب خلقه، مشيرا إلى أن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، والفتوى الآن تحتاج منا التغيير حفاظاً على صحة الناس وهو ما تم بالفعل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على شبكة قنوات الحياة، تحت عنوان" فقه الضرورة وتعامل الدين مع أزمة كورونا، على الإنسان أن يرضى بما قدره الله وأن يستثمر وقته فى العبادة والذكر، موضحا أن من مات بسبب فيروس كورونا نرجو له الشهادة، لافتا إلى أن الغسل وتكفين من مات بسبب كورونا وضعت وزارة الصحة عدة إجراءات للتعامل مع الجثمان وإن تعذر الغسل خوفا من العدوى جاز تركه.

وتابع: صلاة الجمعة تصلى ظهرا فى البيت سواء جماعة أو منفرداً، مضيفا أن من يخرق التعليمات ويجمع الناس للصلاة فهو آثم لأنه خرج على سلطة ولى الأمر، داعيا الجميع للتعاون والتبرع لحساب وزارة الصحة لمواجهة الوباء فالصدقة الآن قد يكون ثوابها أكبر من شهر رمضان فالصدقة تدفع البلاء.

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