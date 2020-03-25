شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تقرر إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم مع استمرار حقوقهم كاملة، موضحًا أنه صدر توجيهًا من رئيس الوزراء للمصالح الحكومية بضرورة تقليل أعداد العاملين للوصول للحد الأدنى منها إعطاء أولوية للمحافظات النائية إعفائهم من الحضور.
وذكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن ذلك يكون بالتنسيق مع الجهة التى يعملون بها، لافتًا إلى أن القرار يهدف لتقليل التحرك بين المحافظات والمدن المختلفة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك إغلاقًا تامًا للمطاعم عن استقبال الجمهور اعتبارًا من اليوم مع إتاحة خدمة التوصيل من 6 صباحًا إلى 7 مساءً، مضيفًا أن رقم بوابة الشكاوى الحكومية هو 16528.
وعن إقامة الأسواق ببعض القرى، شدد على ضرورة تغيير هذه السلوكيات المجتمعية ويجب على المحافظين التحرك بناءً على التعليمات بمنع إقامة الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.