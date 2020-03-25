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الشعب المصري ينجح في اختبار الساعات الأولى لحظر التجول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المواطنون في الاختبار الأول لحظر التجول، حيث مرت الساعات الأولى من عملية الحظر بهدوء شديد، وسط التزام المواطنين بالتواجد في منازلهم، وعدم النزول للشارع.

وفي مشاهد راقية ومتحضرة، ظهرت الشوارع خالية تمامًا من المارة، تطبيقاً للقانون وتأكيدًا على وعي الشعب المصري والتزامه الشديد، وحرصه على العبور بهذه الأزمة لبر الأمان.

ويسطر رجال الشرطة ملاحم جديدة بالتواجد في الشوارع حتى السادسة صباح غدٍ الخميس لحين انتهاء مدة الحظر، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة ، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

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وأكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحرص عدد من مساعدى وزير الداخلية ومديري الأمن والقيادات الأمنية على قيادة جولات ميدانية للتأكد من الانتشار الشرطى بشكل فعال، لاسيما فى الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أية تحرك والتصدى لمحاولات اختراق الحظر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحرص أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية على غلقها فى الخامسة مساءً بناءً على قرار مجلس الوزراء، حيث شهدت الشوارع حالة من الهدوء التام التى انتابت كل ربوع البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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