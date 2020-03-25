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أخطاء فادحة ارتكبتها إدارة ترامب فى مؤتمر مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر عقده خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالاشتراك مع فريق مكافحة وباء كورونا، ولم يتخذ أى إجراءات احترازية لمواجهة ومنع انتشار الفيروس، وخلال حديثه لامس الطاولة التى أمامه وفعل مسؤوليه نفس الشيء خلال توجيهم نصائح لمواجهة كورونا.

مما ينذر بنقل الفيروس بين الجميع بكل سهولة لم يلتفت ترامب للصورة الذهنية التي ستؤخذ عنه بسبب عدم الجدية في التعامل مع خطورة الوضع.

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