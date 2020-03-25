وزير الداخلية يوجه بمراعاة البُعد الإنساني مع كبار السن والمرضى أثناء تنفيذ حظر الحركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، خلال جولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بضرورة الالتزام بُحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لاسيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر، باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وأوضح الوزير أن نجاح رجال الشرطة في أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكداً على أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة.

وأعرب وزير الداخلية، عن ثقته فص تفهم المواطنين للإجراءات التي تتخذها الدولة والتي تهدف في المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قام مساء اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.