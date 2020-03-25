فيديو جراف| خليك في البيت.. خدمات المرور متاحة إلكترونيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

في ظل سياسة النيابة العامة لتفعيل التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وتزامنًا مع تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اعتمد النائب العام المستشار حماده الصاوي إطلاق خدمات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

ويمكنك استخدام خدمات المرور الإلكترونية عبر الرابط (www.ppo.gov.eg) على مدار 24 ساعة بدلًا من التوجه لنيابات المرور على أن تصل الخدمات بالبريد المصري:

ويستعرض "الخليج 365" أبرز الخدمات الإلكترونية لنيابات المرور في الفيديو جراف التالي: