نشرة الحوادث المسائية.. الشرطة تتابع "حظر التحرك" وخدمات مرورية إلكترونية للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"أمن القاهرة": ضبط شقة يستخدمها صينيون لشواء الثعابين كوجبة غذاء

داهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء.

للتفاصيل اضغط الرابط

-دوريات الشرطة تجوب الشوارع لتفعيل قرار حظر التجوال

بدأت دوريات الشرطة والدراجات النارية، قبل قليل، تجوب الشوارع لتأكد من إغلاق المحال وحظر تواجد المواطنين في الشوارع تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"خطفوه من قدام البيت وضربوا نار".. الداخلية تحرر مزارعًا مختطفًا بسوهاج

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف مزارع من أمام مسكنه بسوهاج وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف.

للتفاصيل اضغط الرابط

-ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع ملابس بالإسكندرية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الداخلية السماح لسيارات مواد البناء والإنتاج بالسير من 6 صباحا حتى 6مساء

قررت وزارة الداخلية، السماح لسيارات النقل المحملة بمواد البناء والإنتاج بالسير من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً بصفة يومية ، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

-نهشتها الكلاب.. العثور على أشلاء جثة ملقاه في ترعة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، على جثة مجهولة الهوية، داخل جوال في ترعة الكلابية بقنا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"الأموال العامة" : ضبط المتهمين بالاستيلاء على 800 الف جنيه من حساب شركة بالقاهرة

كشفت مباحث الأموال العامة، ملابسات واقعة الاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه من حساب إحدى شركات المقاولات بأحد البنوك بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

للتفاصيل اضغط الرابط

Advertisements

-"الداخلية" تواصل المشاركة في مبادرة "نور حياة" الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض العيون بأسيوط

واصلت وزارة الداخلية ممثلة في "قطاع الخدمات الطبية" المشاركة في فعاليات مبادرة "نور حياة" الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض العيون.

للتفاصيل اضغط الرابط

-خلال حملة أمنية.. إحباط ترويج 141 طن كلور ومنظفات مغشوشة في الأسواق

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"منها التظلم من المخالفات".. النائب العام يعتمد إطلاق خدمات المرور الإلكترونية

اعتمد النائب العام المستشار حماده الصاوي، إطلاق خدمات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-قتل زوجته وعشيقها بـ17 طعنة.. تجديد حبس "جزار الجيزة" 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس جزار 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته وعشيقها بعدما ضبطهما أثناء ممارستهما علاقة غير الشرعية في منطقة العمرانية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مد أجل الحكم على سعاد الخولي بقضية "الكسب غير المشروع" لـ29 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم في قضية محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع يقدر بـ 900 ألف جنيه، لجلسة 29 أبريل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-استمرار العمل إداريا.. تأجيل جلسات محكمة النقض حتى ١٥ أبريل

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، تأجيل جلسات المحكمة بداية من ٣١ مارس حتى ١٥ أبريل المقبل.

للتفاصيل اضغط الرابط

-حاولت الهرب من الاعتداء.. النيابة تحقق في سقوط سيدة من نافذة مسكنها بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في سقوط ربة منزل من نافذة مسكنها أثناء اعتداء زوجها عليها بالضرب، بمنطقة أوسيم؛ للوقوف على أسباب الواقعة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مجلس الدولة يمد قرار وقف الجلسات أسبوعين إضافيين لمواجهة كورونا

أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إدارياً، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد ٢٩ مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.

للتفاصيل اضغط الرابط