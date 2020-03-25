"زحمة قبل الحظر بساعتين".. لماذا تكدست ميادين القاهرة والجيزة مروريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهدت شوارع وميادين عدة في القاهرة والجيزة، تكدسا مروريا متوسطا خاصة في ميداني رمسيس والجيزة، قبل ساعتين من موعد حظر التحرك الذي بدأ في السابعة مساء اليوم الأربعاء.

رغم التحذيرات التي وجهتها الحكومة لكل من يخالف قرارها بالحبس أو الغرامة، إلا أن الشوارع ظلت مكتظة بوسائل المواصلات والمواطنين قبل الحظر بساعتين، الأمر الذي سيقود العديدون للتأخر عن واجهتهم قبل موعد الحظر، ويعرضهم للمسائلة القانونية.

"الخليج 365" استطلع آراء خبراء مرور حول أسباب التكدس المروري قبل الحظر، فاللواء أسامة الشاهد، الخبير المروري، يرى أن السبب وراء احتمالية تأخر مواطنين عن توقيت الحظر، مواعيد العمل في شركات القطاع الخاص، معلقا: "شغلهم يبدأ ٩ صباحا وينتهي ٤ ونصف مساءا أو الخامسة، فبالتالي سنجد جميع موظفي تلك الشركات في توقيت واحد بالشوارع ووسائل المواصلات مسببين تكدس مروري".

وشدد "الشاهد" على ضرورة التزام الشركات الخاصة بتعليمات الحكومة المتعلقة بالحظر وتخفيض عدد العاملين، ومحاولة توفيق مواعيد الموظفين للخروج قبل وقت الحظر بساعات كافية؛ للوصول إلى منازلهم قبل السابعة مساءا.

واقترح الخبير المروري على مجلس الوزراء إصدار قرارات حاسمة وجزائية للشركات التي تجبر الموظفين على الانصراف قبل الحظر بدقائق وتعرضه لعقوبة خرقه "مش هنحاسب الموظف لأنه ما بين التزامات شغله وتعليمات الحكومة".

اللواء سيد بغدادي، مدير مباحث مرور الجيزة سابقا، يحلل مشهد التكدس على أنه "ظاهرة طبيعية" فكل شخص يلبي احتياجاته وفق ظروفه اليومية الخاصة قبل الحظر "أمر طبيعي الناس بتجيب احتياجاتها فبيحصل تدافع في نفس الوقت".

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وعن منطقية تأجيل عدد من المواطنين "مشاويرهم" حتى قبل الحظر بدقائق يرد اللواء "بغدادي" بقوله: "مش كل الناس بتفكر زي بعضها كل شخص حسب فكره وظروفه".

وناشد مدير مباحث المرور سابقا، المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على رأسها قرار حظر التحرك حتى لا يخضع لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر أو الغرامة تصل لأربعة آلاف جنيه حسب تصريح صحفي لرئيس الوزراء.

الأمر بالنسبة اللواء سعيد طعيمة، مدير إدارة المرور الجيزة سابقا لم يكن "تشاؤميا"، يجد أن الدولة لا تزال في فترة التجربة، موضحا أن أي تجربة لا يمكن قياس نجاحها بعد يوم أو أسبوع ولكن بعد فترة من تطبيقها.

وتوقع اللواء "طعيمة" أن خلال الأيام القليلة المقبلة سيلتزم المواطنين بإجراءات الحظر كاملة دون أي معوقات "وعي الناس بيزيد يوم عن يوم.. اعتقد الشرطة ستتغاضى عن بعض الحالات في الأيام الأولى حتى الالتزام الشامل مع الوقت".

ووجه مدير إدارة مرور الجيزة سابقا نصيحة للمواطنين قائلا:" علىكم عدم التهاون نهائيا وتوخي الحذر طول الوقت باتباع التعليمات الوقائية لحماية أنفسنا ومن حولنا".

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أمس الثلاثاء، فرض حظر التحرك داخل البلاد لمدة ١٥ يوميا، بداية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا؛ تنفيذا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتسبب الفيروس المعروف "بكوفيد 19" في وفاة ٢١ شخصا، وإصابة ٤٤٢ حالة داخل مصر، حسب آخر إحصائية أعلنت عنها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.