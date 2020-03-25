"قومي المرأة" يشيد بقرارات وزيرة التضامن بشأن العائد للرائدات الريفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بالشكر والتقدير إلى نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، لإصدارها قرارًا بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيهًا إلى 900 جنيه شهريًا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بمجموعة القرارات التى اتخذتها نيفين القباج، معتبرة أنها تعكس حرص الوزارة على مد الرعاية والحماية للمرأة، وخاصة قرار زيادة العائد الشهرى للرائدات الريفيات مما يساهم فى رفع العبء عن كاهلهن، مؤكدة أن ما يقومون به هام جدًا فى توعية المرأة بجميع المحافظات برسائل الدولة، كما يعتبرهم المجلس أذرعه بجميع المحافظات.

وأشادت رئيسة المجلس، بقرار تضمين السيدات 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور المسنين في مظلة الحماية الاجتماعية ، وبقرار افتتاح مؤسسة لرعاية النساء ضحايا الإتجار بالبشر بمحافظة القليوبية مما يساهم توفير الرعاية الصحية والنفسية للسيدات ضحايا هذه الجريمة غير الأخلاقية.