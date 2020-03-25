محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم: حصل "الخليج 365" على منشور صادر بقرار من المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، يطالب فيه جميع الأمانات الحضور بأقل عدد ممكن لتيسير سير العمل، على أن يكون الحضور من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا​

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كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يقر مواعيد عمله من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا (مستند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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