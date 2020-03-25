صور.. شوارع فيصل خالية من المواطنين بعد تطبيق حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: تصوير- محمود عبدالناصر: ظهرت شوارع منطقة فيصل خالية تمامًا من المواطنين في استجابة سريعة لقرار الحكومة بعدم النزول الشوارع؛ تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا. ويأتي ذلك بالتزامن مع أول يوم لقرار الحكومة المصرية بتطبيق حظر التجوال للمواطنين للحد من انتشار كورونا. Advertisements ورصدت عدسة "الخليج 365" خلو الشوارع من المواطنين تمامًا وغلق المحلات والتي كانت تكتظ بهم قبل ظهور فيروس كورونا المستجد بمصر. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس. ​

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