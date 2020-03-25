140 شخصا حد أدني.. "الهجرة": 4 شروط لإجلاء المصريين العالقين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن مجموعة من الضوابط الواجب اتخاذها قبل البدء في إجراءات عودة المصريين الراغبين في العودة من الخارج.

جاء ذلك خلال بث مباشرعبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

وحددت زيرة الهجرة، 4 إجراءات يجب اتخاذها قبل اجلاء المصريين العالقين في الخارج على النحو التالي:

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تحديد الأعداد الراغبة في العودة عن طريق رؤساء الجاليات وإبلاغها للسفارة أو لغرفة عمليات وزارة الهجرة الخاصة بالعالقين، بما لايقل عن 140 شخصًا.

ضرورة موافقة الدولة المضيفة على إجلاء الرعايا المصريين، من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدولة الأخرى للموافقة على تسيير طيران استثنائي وفقا لما تحدده كل دولة من إجراءات احترازية.

التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية لتخصيص رحلة والإعلان عنها.

هناك أماكن يصعب الوصول إليها، لعدم وجود خطوط جوية تستطيع الوصول إليها مثل البرازيل وباكستان.