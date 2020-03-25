أخبار مصر | متحف النسيج يبدأ حملة "اعرف تاريخ من البيت" عبر الفيس بوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف النسيج يبدأ حملة "اعرف تاريخ من البيت" عبر الفيس بوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي، حملة للتواصل مع متابعي المتحف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتأتي الحملة تماشيًا مع توجه الدولة ووزارة السياحة والآثار بحث المواطنين البقاء في المنازل، للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

ونشر المتحف عدد من صور القطع الأثرية التي يمتلكها المتحف، مع نبذة تاريخية عنها وتوجيه بعبارات تدعو للبقاء في المنازل.

واختار المتحف مجموعة من القطع التي تظهر وجود مسافات بين الأشخاص وبعضهم البعض وبدأ في نشرها عبر صفحته، يستهدف من وراء ذلك نشر معلومة تاريخية، وإرشاد للمواطنين بضرورة ترك مسافات بينهم في حياتهم اليومية.

وبدأت وزارة السياحة والأثار في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الاثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية في محافظات المنوفية وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.

كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية و متحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف رشيد الوطني والمقر الإداري للآثار الغارقة ومنطقة أثار كوم الناضورة.

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وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر ومركز زوار تل العمارنه والمخزن المتحفي بالبهنسا.

جدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان .

كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين وقد تمت أعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تم تعقيم وتطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك والدير البحري، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع والمتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.