أخبار مصر | برلماني: ننتظر التزام الشعب بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ننتظر التزام الشعب بقرارات الحكومة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بالاتزام في منازلهم، وعدم النزول إلى الشارع لعدم الوصول إلى المرحلة الثالثة من فيرس كورونا والتي تأتي بتخطي 1000 شخص بالإصابة بالفيروس.

وقال "الشيخ" في تصريح إلى "الخليج 365": إننا حتى الآن في المرحلة الثانية وهي من 100 حالة مصابة وحتى 1000 حالة، وفي حالة تخطي الرقم المذكور سيكون الأمر صعب، متابعا: "ربنا يستر ومنوصلش للمرحلة التالته دي"، لذلك يجب على المواطنين الالتزام في منازلهم، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في سبيل مكافحة الفيرس، ولكن ننتظر دور الشعب في التعاون مع الدولة والالتزام في منازلهم.