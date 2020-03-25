شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تخافوا».. متعافية من «كورونا» تروي لـ«المصري اليوم» تجربتها مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا تخافوا من كورونا، العلاج من الفيروس في أيديكم، بالعزيمة والتحدى، خلى عندكم استعداد لمواجهة كورونا، ولا تخالطوا المصابين، وعليكم بالنظافة «بهذه الكلمات بدأت سلوى رفقى، 54 سنة، المقيمة بقرية ساقولا بمركز بنى مزار، شمال المنيا، صاحبة مكتب سياحة، تحكى لـ«المصرى اليوم» رحلة اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا مرورا بمراحل العلاج وانتهاء بتعافيها من المرض تمامًا.

وأضافت: «كنت واثقة وعلى يقين من إصابتى بالمرض، فرفضت الاختلاط بأبنائى وأحفادى، وطلبت من مسؤولى الصحة فحصى و33 آخرين من المعتمرين العائدين معى من السعودية، وكشفت العينات إصابة 30 بالفيروس، وتم شفاء 5، وجار علاج 25 آخرين بمناطق الحجر الصحى في أسوان والإسماعيلية».

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وتابعت: «أسوا ما تعرضت له في رحلة العلاج التي استمرت 10 أيام، وجودى داخل سيارة الإسعاف بمفردى لمدة 10 ساعات، مدة السفر من قريتى إلى مستشفى إسنا، حيث طلبت من قائد السيارة التوقف مرتين للراحة واستنشاق الهواء» مشيدة بدور الفريق الطبى بمستشفى إسنا في علاج ورعاية المرضى، ووصفتهم بالأبطال.

وعن إصابتها قالت: «كنت في السعودية للإشراف على جروب من المعتمرين يضم 81 معتمر، وسافرنا يوم 26 فبراير الماضى، وعدنا 11 مارس، وأصيب خلال الرحلة معتمر من الجروب بالسعودية، وطلب منا الوكيل ضرورة الالتزام بالعزل، وحضرت السلطات السعودية، وتم إجراء حجر لجميع المخالطين للمصاب في فندق إقامتهم، وأصيب 46 معتمرا كانوا مقيمين في فندق آخر بسبب الاختلاط في المدينة المنورة، وقتها أصبت بحالة نفسية سيئة، وتوقعت إصابتى ومن معى بالفيروس، وطلبت منى السلطات السعودية مغادرتى و33 معتمرًا إلى مصر».

وأضافت: «بوصولنا مطار أسيوط، تبين أن درجة حرارة الجميع طبيعية من 36-37 درجة، ورغم ذلك طلبنا منهم الكشف الطبى مرة أخرى، لكن اكتفوا بإخطار وزارة الصحة لفحصنا بمقر إقامتنا في المنيا، رغم أننى كنت أعانى من السعال وقتها».

وتابعت: «بعد العودة إلى المنزل حاولت بكل قوة عدم الاختلاط كليا والتعامل بحظر مع أبنائى وأحفادى، والتزمت بارتداء القفاز والكمامة، وتواصل معى مسؤولين من صحة المنيا، وتم أخذ عينات وإرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، في نفس الوقت كان هناك فريق متابعة من الوحدة الصحية بالقرية يتابع حالتى يوميا عدة مرات، وبعدها تلقيت اتصالا من مسؤول بالصحة يؤكد أن العينات إيجابية، وإننى مصابة بالفيروس، وأنهم سيرسلون سيارة إسعاف لنقلى إلى مستشفى إسنا».