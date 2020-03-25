شكرا لقرائتكم خبر عن امتثالًا لقرار الحكومة.. مطاعم ومحال المنوفية تغلق أبوابها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التزم أصحاب المطاعم والمحلات التجارية بمحافظة المنوفية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأغلقوا أبواب محالهم في تمام الخامسة مساء الأربعاء. وشنت مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء محمد ناجي، مدير الأمن، حملة موسعة بنطاق المحافظة لمتابعة إغلاق المحلات التجارية والمطاعم بالمحافظة التزاما بقرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة اليوم. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر غلق المقاهي والنوادي والأماكن التي قد يحدث فيها تجمعات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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