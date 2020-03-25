شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تصدر بيانًا بشأن حركة سيارات النقل المحملة بمواد البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية السماح لسيارات النقل المحملة بمواد البناء والإنتاج بالسير من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساءً بصفة يومية. وأوضحت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا.

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