تحت شعار صحتك.. أخبار اليوم تطلق خدمة " كلمنا وهنوصلك الجريدة لبيتك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار صحتك تهمنا أطلقت مؤسسة أخبار اليوم ولأول مرة في مصر خدمة " كلمنا وهنوصلك جريدة الأخبار وأخبار اليوم لبيتك"، وذلك على رقم 16303. وتأتى الخدمة الصحفية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الخروج من المنزل لمواجهة انتشار وباء كورونا. Advertisements

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