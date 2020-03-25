شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أتطلع إلى التزام الجميع بإجراءات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الجميع الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم تجاوزها، قائلًا: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الاجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصاً على سلامة وأمان مصر والمصريين».

أضاف الرئيس، في بيان على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الأربعاء: «أؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كباراً وشباباً، وأيضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».

واختتم: «وأقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد. حفظ الله مصر وشعبها العظيم».