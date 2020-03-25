شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر من أعلى الدول في نسب الشفاء من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمثابة مؤشر إيجابي، لافتًا إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء التام إلى 93 حتى مساء الأربعاء.
أضاف «مجاهد»، في اتصال هاتفي لبرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر من أعلى الدول لنسب الشفاء من فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى تحول نتائج 113 حالة من إيجابية إلى سلبية.
وأشار إلى تسجيل 40 إصابة جديدة كلها من المخالطين لحالات إصابة سابقة تم الإعلان عنها، وأن أعداد الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 442 إصابة داخل مصر حتى مساء .
وأكد متحدث الوزارة على أن الحالات التي يتم شفاؤها شفاء تامًا تستطيع التعامل مع المجتمع والأسر بشكل كامل بعد ذلك دون قلق، معقبًا: «لا مشكلة لديهم على الإطلاق».
وشدد «مجاهد» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لتقليل عدد الإصابات ومرور الأزمة بأقل الخسائر، وعدم الوصول إلى السيناريو الثالث.
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