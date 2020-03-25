شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يحدد أصحاب الأولوية في منحة الـ500 جنيه الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية مهتمة دائمًا بالعمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة، وهناك توجيه رئاسي بدعم العمالة غير المنتظمة خلال فترة مواجهة فيروس كورونا.

أضاف «سعفان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN»، الأربعاء، أنه تم فتح الموقع إلكتروني للوزارة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ويتم تدقيق هذه البيانات والتواصل معهم لبحث سبل رعايتهم بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.

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تابع الوزير أن رئيس الوزراء وجه بعمل إجراءات احترازية بكفاءة مصانع مصر لمواجهة الفيروس، مع تقليل العمالة وتوزيعهم على أكثر من وردية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم التوجيه بالنظر في التزام المصانع والمؤسسات بالإجراءات الاحترازية بالتطهير والنظافة الشخصية للعمالة.

وأوضح «سعفان» أن خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، تتمثل في الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة www. manpower.gov، واختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة، ثم الضغط على زر التسجيل، ثم تسجيل بياناته الشخصية، متمثلة في الاسم والرقم القومي والهاتف الشخصي ثم الضغط على زر إرسال.

وأكد الوزير أن الأولوية في صرف المنحة الاستثنائية 500 جنيه لمن ليس لديه أي مورد آخر للدعم، مؤكدًا أن مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ليس لهم أولوية في الحصول على المنحة.