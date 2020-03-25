شكرا لقرائتكم خبر عن «زحام شديد ومكان مغلق».. أسامة هيكل يرد على انتقادات مؤتمره مع وزيرة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على الانتقادات الموجهة إلى منظمي المؤتمر المشترك مع وزارة الصحة، الأربعاء، لإعلان تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر، والذي شهد زحامًا شديدًا وجرى تنظيمه في مكان مغلق.

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وقال «هيكل»، في بيان، مساء الأربعاء: «بخصوص ما تم تداوله من انتقادات بشأن ما حدث في مؤتمر اليوم، وبالرغم من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة قبل عقد المؤتمر بمقر وزارة الصحة وتوزيع الكمامات على جميع الحاضرين من الصحفيين والإعلاميين، إلا أن المنظمون فوجئوا بزحام شديد».

أضاف: «للأسف لم يكن أمامهم (المنظمون) سوى المفاضلة بين أمرين، إما تأجيل المؤتمر للمرة الثانية أو إلغاؤه تماما، ما يعني عدم صدور أي بيان اليوم، ولكن تم عقد المؤتمر في عجالة والانتهاء منه سريعاً، فلم يستغرق سوى القليل من الوقت لصدور البيان، منعا لانتشار الفيروس».

وذكر أنه جرى الاتفاق على عقد المؤتمرات المقبلة في أماكن مفتوحة وجيدة التهوية، وستكون في الأغلب داخل مقر وزارة الدولة للإعلام في منطقة جاردن سيتي.