شكرا لقرائتكم خبر عن أقاموا حفل شواء ثعابين.. الأمن يداهم فيلا يقطنها صينيون في «مدينتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

داهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة فيلا بداخلها جماعة من الصينيين أثناء قيامهم بشوي كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غداء في «مدينتي».

وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة تلقى إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان بقيام جماعة صينيين بتجهيز وجبة من الثعابين.

وذكرت رابطة سكان مدينتي عبر «فيسبوك» أن سيدة صينية قامت بشواء عدد من الثعابين داخل حديقة منزلها، نافية ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

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أضافت الرابطة، في بيان: «نطمئن الجميع بشأن الاستفسارات الواردة إلينا بخصوص وجود أمن وازدحام بمنطقة الـB1 مجموعة 13، ونود الإشارة بأن الازدحام بسبب وجود سيدة صينية تقوم بشوي ثعابين للغداء».

تابعت: «يجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة في الـB1 مجموعة 13 بمعرفة الجهات المعنية، بناء على بلاغ من أحد السكان، وبالتنسيق مع قطاع أمن مدينتي».

وأوضحت أن «الشرطة قامت بمصادرة كمية من الثعابين كانت سيدة صينية تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها الصينين».

وفي وقت لاحق، حذفت صفحة الرابطة على «فيسبوك» منشورها بسبب «كثرة الإساءات به بين الجيران في التعليقات»، على حد قولها.