دعاء عريبى: معاون رئيس الوزراء الأسبق للمصريين "الدولة عملت اللي عليها وجه دوركم وياريت تلزموا منازلكم للحفاظ علي أسركم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية، أن الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون ومعاون رئيس الوزراء الأسبق والمتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٤ وجه رساله للمصريين من خلال حملة "خليك في بيتك واحمي ولادك وبلدك" مضمونها ان يلزموا منازلهم منعا لانتشار فيروس كورونا وحفاظا علي ابنائهم وأسرهم ووطنهم وان الدوله اتخذت كافه الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس وان الدور الآن علي المواطنين المصريين بان يلزموا منازلهم حتي يتم انحسار الفيروس من مصر.

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