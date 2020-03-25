شكرا لقرائتكم خبر عن 24 قطارًا فقط تعمل على خطوط الصعيد بعد تطبيق الحظر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل جديدة لخطوط الصعيد، لتطبيق قرار فرض حظر التجوال من 7 مساءً حتى 6 صباحًا اليوم التالى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتقدم الخليج 365 فى 30 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الجداول وأرقام ومواعيد ومحطات وقوف قطاراتها.

1- الجداول الجديدة شملت إلغاء تشغيل أغلب القطارات لتعارضها مع فترة الحظر.

2- الجداول الجديدة شملت تشغيل ٢٤ قطار ذهاب وعودة بينهم 12 قطار مكيف.

3- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة والأقصر.

4- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة وأسوان.

5- أخر قطار سيقوم من القاهرة للصعيد الساعة 2.30 ظهرًا وتنتهى رحلته فى محطة المنيا.

6- الجداول تشمل بعض القطارات التى ستتوقف فى محطات رئيسية مع قدوم فترة الحظر لتكمل رحلتها صباح اليوم التالى وسيتاح لركابها البيات بها لليوم التالى.

7- القطارات المتجهة من القاهرة إلى الصعيد أرقامها ومواعيدها كالتالى :

- قطار مخصوص مميز يقوم من القاهرة الساعة 6.15 صباحا ويصل اسوان 18.45 مساءا .

- قطار رقم 3002 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 6.45 صباحا ويصل اسوان 18.05 مساءا . - قطار رقم 978 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 7.00 صباحا ويصل الاقصر17.30 مساءا . - قطار رقم 974 مميز يقوم من القاهرة الساعة 7.30 صباحا ويصل نجع حمادى 16.55 ويقوم من نجع حمادى الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى الاقصر. - قطار رقم 980 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 8.15 صباحا يصل الاقصر 18.45 ويقوم من الاقصر الساعة 6.45 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان. - قطار رقم 80 مميز يقوم من القاهرة الساعة 8.30 صباحا يصل سوهاج 17.30 ويقوم من سوهاج الساعة 7.00 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان. - قطار رقم 158 مميز يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا يصل سوهاج 18.30 ويقوم من سوهاج الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى اسوان. - قطار رقم 982 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ظهرا يصل أسيوط 17.10 ويقوم من اسيوط الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان. - قطار رقم 160 مميز يقوم من الجيزة الساعة 12.15 ظهرا يصل اسيوط 18.30 ويقوم من اسيوط الساعة 8.00 صباح اليوم التالى متجها الى اسوان. - قطار رقم 986 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة الساعة 13.00 مساء يصل أسيوط 18.20 ويقوم من اسيوط الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى الاقصر. Advertisements - قطار رقم 166 مميز يقوم من المنيا الساعة 6.30 صباحا ويصل سوهاج الساعة 11.00. - قطار رقم 990 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة 14.30 ظهرا الى المنيا. 8- القطارات المتجهة من الوجه القبلى إلى القاهرة أرقامها ومواعيدها كالتالى : - قطار رقم 159 مميز يقوم من الاقصر الساعة 6.15 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.10. - قطار رقم 3001 مكيف VIP يقوم من أسوان الساعة 6.15 صباحا يصل القاهرة الساعة 17.45. - قطار مخصوص مميز يقوم من أسوان الساعة 6.30 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.40. - قطار رقم 978 مكيف أسبانى يقوم من الاقصر الساعة 7.30 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.30. - قطار رقم 983 مكيف أسبانى يقوم من أسوان الساعة 7.30 صباحا يصل المنيا الساعة 18.15 ويقوم من المنيا الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة. - قطار رقم 81 مميز يقوم من أسوان الساعة 9.00 صباحا يصل أسيوط الساعة 18.20 ويقوم من أسيوط الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة. - قطار رقم 157 مميز يقوم من الاقصر الساعة 10.00 صباحا يصل المنيا الساعة 18.00 ويقوم من المنيا الساعة 7.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة. - قطار رقم 987 مكيف أسبانى يقوم من الاقصر الساعة 10.30 صباحا يصل سوهاج الساعة 17.45 ويقوم من سوهاج الساعة 6.50 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة. - قطار رقم 163 مميز يقوم من أسوان الساعة 12.30 ظهرا يصل نجع حمادى الساعة 18.30 ويقوم من نجع حمادى الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة. - قطار رقم 991 مكيف اسبانى من المنيا الساعة 11.00 صباحا متجها الى القاهرة. - قطار رقم 167 مميز يقوم من سوهاج الساعة 13.00 ظهرا يصل المنيا الساعة 17.30.

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