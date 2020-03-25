شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..أمن القاهرة الجديدة يضبط شقة يستخدمها صينيون لشواء ثعابين وجبات غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذا

كان مدير أمن القاهرة قد تلقي اخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من احد السكان ، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبه .

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علي الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 من الصينيين أثنين منهم سيدات وتم التحفظ علي كمية من الثعابين كانت احدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لاصدقائها الصينين.

ويجري الان اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.



شواء الثعابين







