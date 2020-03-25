شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية: نتائج الفحص الثاني لميركل الخاص بفيروس كورونا سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الألمانية أن نتائج الفحص الثاني الخاص بفيروس كوورنا والذي خضعت له المستشارة، أنغيلا ميركل، سلبية، مما يؤكد عدم إصابتها بهذا المرض. Advertisements

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