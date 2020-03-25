فيديو.. بلازما المتعافين أول علاج لفيروس كورونا باعتماد FDAالأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من شهر من إعلان الصين عن نجاحها في علاج المصابين من فيروس كورونا، ببلازما الدم " النقاهة، من المتعافين وافقت إدارة الدواء والأغذية الأمريكية FDA بشكل طارئ على استخدام البلازما من دم المتعافين من كورونا.
البلازما عى أكبر مكون للدم تحتوى على أجسام مضادة ضد الفيروس، وأثبتت الصين تحسن 91 حالة مصابة من أصل 445 مريضا، تلقوا العلاج بالبلازما من المرضى المتعافين.
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