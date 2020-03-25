شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بلازما المتعافين أول علاج لفيروس كورونا باعتماد FDAالأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من شهر من إعلان الصين عن نجاحها في علاج المصابين من فيروس كورونا، ببلازما الدم " النقاهة، من المتعافين وافقت إدارة الدواء والأغذية الأمريكية FDA بشكل طارئ على استخدام البلازما من دم المتعافين من كورونا.

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البلازما عى أكبر مكون للدم تحتوى على أجسام مضادة ضد الفيروس، وأثبتت الصين تحسن 91 حالة مصابة من أصل 445 مريضا، تلقوا العلاج بالبلازما من المرضى المتعافين.