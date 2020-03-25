شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات منزلية تكشف الإصابة بكورونا فى 15 دقيقة تتاح خلال أيام فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير الصحة العامة فى إنجلترا (PHE) أن مجموعات الاختبار المنزلى لمدة 15 دقيقة لفيروس كورونا ستتاح للجمهور البريطانى فى غضون أيام, وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وسيتم بيع الآلاف من الاختبارات فى الشارع الرئيسى أو سيتم توصيلها من قبل أمازون للأشخاص الذين يعانون من الأعراض ويتم عزلهم ذاتيًا فى الأسبوع المقبل.

وقالت البروفيسور شارون بيكوك، مدير خدمة العدوى الوطنية فى PHE، لأعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجرد انتهاء الاختبارات، "سيتم توزيعهم على المجتمع".

وقال وزير الصحة مات هانكوك أن حكومة المملكة المتحدة اشترت ملايين الاختبارات يوم الثلاثاء وطلبت ملايين أخرى.

يتضمن اختبار الأجسام المضادة وخز الإصبع وتحليل قطرة دم فى جهاز يشبه اختبار الحمل. وسيعرف الشخص الذى يستخدمه إذا كان لديه مرض كوفيد-19 ليتمكن من التصرف وفقًا لذلك.

وقالت بيكوك أن الاختبارات ستكون متاحة "بشكل مطلق" فى غضون أيام، بدلاً من أسابيع أو شهور.

وقالت: "تم شراء عدة ملايين من الاختبارات لاستخدامها. إنها منتجات جديدة تمامًا. ,بمجرد اختبارهم هذا الأسبوع ووصول الجزء الأكبر من الاختبارات، سيتم توزيعها على المجتمع."

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سيتمكن العاملون الرئيسيون، بمن فيهم أطباء وممرضات الخدمة الصحية الوطنية، من اتخاذ قرارات أسرع بشأن العزل الذاتى أو العودة إلى العمل على الخطوط الأمامية للوباء باستخدام مجموعة الاختبار الجديدة.

وكان تقدم أكثر من 170 ألف شخص للتطوع فى خدمة الصحة الوطنية البريطانية خلال أزمة فيروس كورونا فى غضون ساعات بعد إطلاق نداء الطوارئ، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأعلن مات هانكوك، وزير الصحة، الخطة فى وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء.

تجاوز عدد الأشخاص الذين عرضوا المساعدة 170 ألفًا فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقًا لـ GoodSAM، وهى مجموعة تنسق الاستجابة.

ويهدف المستجيبون المتطوعون التابعون لـخدمة الصحة الوطنية إلى دعم الأشخاص الضعفاء أثناء تفشى وباء الفيروس التاجى، فضلاً عن دعم الخدمة الصحية أثناء التصدى للوباء.