شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إنه بالنسبة للمواطنين المصريين الذين مازالوا عالقين بالمملكة فإن السلطات السعودية قد سمحت بتمديد تأشيرات الزيارة لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الأصلية عبر منصتى أبشر ومقيم، كما أتاحت للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم خلال المدة النظامية لموسم عمرة 1441 التقدم بطلب للإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على ذلك، بحد أقصى يوم السبت الموافق 28 مارس الجارى، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة https://eservices.haj.gov.sa. Advertisements يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأحوال المواطنين المصريين فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفى ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التى تطبقها السلطات المصرية والسعودية للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد، ومن بينها تعليق الطيران بين البلدين.

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