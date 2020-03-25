شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة عن خطة جديدة لمحاربة الفيروس المستجد كورونا ،" كوفيد-19" ابتداء من الخميس ٢٦ مارس بـ 8 خطوات: 1- إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر. 2 - اقتصار العمل بالمستشفيات العامة والمركزية على استقبال الحالات الطارئة. 3 - تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط بالمراكز والوحدات. Advertisements 4 - تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة. 5 - تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسباً مديرو المستشفيات. 6 - تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ. 7 - تكليف الأخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف. 8- إلزام مديريات الصحة بتوفير جميع مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى للعيادات.

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