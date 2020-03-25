لصرف مرتباتهم.. "المنشآت السياحية" تطالب أعضائها بحصر أجور العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالبت غرفة المنشآت السياحية، أعضاء الجمعية العمومية، بسرعة موافاة الغرفة ببيان يضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة مختومًا بخاتم الشركة وتوقيع المدير المسئول فى موعد أقصاه غدًا الخميس على البريد الإلكتروني للغرفة [email protected]

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك حرصًا من الغرفة، على بحث جميع السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها في ظل الظروف الحالية.

وقالت الغرفة، في مشورها الدوري المرسل لجميع أعضاء الجمعية العمومية، إنها تستهدف من هذا الإجراء التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة لقيمة مرتبات العاملين، في ظل التحركات التي تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزي تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث دعم العاملين بقطاع السياحة وسداد مرتباتهم من قبل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

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وأشارت الغرفة، إلى إنها تلقت شكاوى عديدة من أعضائها من التأثيرات السلبية المادية للقرارات الإجرائية والوقائية التي أصدرتها الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأدت إلى الإغلاق الكامل للمطاعم والكافتيريات الأعضاء بغرفة المنشآت السياحية.

من جانب آخر، علقت الغرفة أعمالها خلال هذا الأسبوع، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في آعمال التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن اتباع حميع العاملين للإجراءات الخاصة بالوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتداول المطهرات المتطايرة، وخضوع العاملين والمترددين لقياس درجة الحرارة بواسطة الجهاز المخصص لذلك بالأشعة فوق الحمراء.

كما قررت الغرفة تخفيض ساعات العمل لتكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساء خلال فترة حظر التجوال وحتى إشعار آخر.