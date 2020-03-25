"أمن القاهرة": ضبط شقة يستخدمها صينيون لشواء الثعابين كوجبة غذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء.

كان مدير أمن القاهرة، تلقي إخطارًا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة، بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.

وداهمت الشرطة المكان، وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء، وضبط 5 من الصينيين، منهم سيدتان، وتم التحفظ على كمية من الثعابين كانت إحدى المواطنات "صينية الجنسية" تشويها؛ لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها الصينيين.

ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والصحية اللازمة، وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.