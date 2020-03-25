الداخلية السماح لسيارات مواد البناء والإنتاج بالسير من 6 صباحا حتى 6مساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قررت وزارة الداخلية، السماح لسيارات النقل المحملة بمواد البناء والإنتاج بالسير من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً بصفة يومية ، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر تحرك المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصري مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت وزارة الداخلية، وضع أجهزتها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا" وفرض حظر التجوال بدء من اليوم الأربعاء، ونشر المجموعات القتالية والدوريات الشرطية والتشكيلات الأمنية في كافة ربوع البلاد.
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