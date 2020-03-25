أخبار مصر | برلماني يطالب بمواجهة الشائعات حول فيروس "هانتا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بمواجهة الشائعات حول فيروس "هانتا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، المواطنين بعد الاستجابة لحملات التخويف المنتشرة بشأن وجود فيروس جديد يدعى هانتا، تم اكتشافه في الصين أيضا.

وقال غيتة في بيان له: هذا الفيروس ليس جديد وهو بيتنقل عن طريق القوارض والفئران بشكل اساسي، كما أن فرص انتقاله للبشر محدودة في المخالطين للفئران.

وطالب النائب الجهات المعنية بمراقبة صفحات السوشيال ميديا التي تروج شائعات وتهدف إلى خلق حالة من الفزع في المجتمع، تؤثر بالسلب عليه.

ولفت إلى أن المستوى الطبي في مصر أظهر تميزه واستعداده للتعامل مع أي حالات طارئة وهو ما يجب أن يطمئن المواطنين ويرفع لديهم درجة الثقة في النظام الصحي المصري.

وأعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في مصر إلى 442 حالة، وبلغت حالات الشفاء 93 حالة.

وأضافت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للإعلان عن مستجدات المرض، أنه تم تسجيل حالة وفاة وحيدة اليوم ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بالإضافة إلى تعافي ١٣ حالة جديدة خرجوا من العزل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

Advertisements

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

36 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

ونفى مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.