أخبار مصر | السياحة والآثار تطلق سلسلة توعوية ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تطلق سلسلة توعوية ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي وسهل حشيش والجونة، في إطار سياسة الدولة لتوعية العاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن هذه الدورات تتم بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل محافظة ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدورات يصحبها تطبيق عملي (محاكاه) تحت إشراف مؤسسة TUV Nord الألمانية والمتخصصة في هذا المجال.
وأكد فوزي أنه تم تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والوقاية للعاملين أثناء الدورات التدريبية، حيث تمت في أماكن مفتوحة وكل متدرب يبعد حوالي ٢ متر عن الآخر، لافتا إلى أن هذه الدورات سيتم تنفيذها تباعًا في جميع المحافظات السياحية.
ومن جانبها قالت الدكتورة سهى بهجت مستشار التدريب بوزارة السياحة و الآثار، إنه تم أيضًا عقد دورات تدريبية توعوية للعاملين بالوزارة عن طرق الحماية والوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع شركة دايڤيرسي ( Diversy).
وأشارت أنه بالتعاون مع شركة uniliver سيتم عقد دورات توعوية على شبكة الإنترنت (أون لاين) للطهاة العاملين بالفنادق للسلامة والصحة المهنية وسلامة وصحة الغذاء.
وفي سياق متصل قام المجلس الأعلى للآثار بعمل دورات تدريبية توعية في نفس الإطار للعاملين بجميع المتاحف والمواقع الآثرية.
وبدأت وزارة السياحة والآثار في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الآثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري، في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا.
وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، إن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، و منطقة آثار مطروح، و المواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.
كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الآثرية في محافظة الإسكندرية، منها: منطقة كوم الناضورة الآثرية، ومتحف المجوهرات الملكية، والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني، والمقر الإداري للآثار الغارقة، ومنطقة آثار كوم الناضورة.